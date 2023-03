Il Mattino – Ieri le due stelle Osimhen e Kvaratskhelia erano opache e si sono viste poco

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulla prestazione di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Osimhen e Kvara non sono riusciti a essere decisivi come al solito e il Napoli è rimasto senza gol, perdendo 1-0 contro i biancocelesti. Era già successo un’altra volta, alla prima del 2023: anche in quella occasione una sconfitta contro l’Inter. Unica nota positiva la traversa colpita da Osimhen. Gli sforzi degli azzurri per rimontare sono falliti. I pali che hanno continuato a tremare per diversi minuti dopo l’impatto ravvicinato del pallone sul colpo di testa del nigeriano.