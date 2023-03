Mare Fuori, parla il “Comandante”: “Sarri e Spalletti giocano un gran calcio, anche se io ero innamorato di un altro Napoli”

Carmine Recano, attore già noto per fiction come Capri o serie tv come Le Fate ignoranti di Ozpetek, ha raggiunto una grande popolarità interpretando il Comandante nella serie di successo Mare Fuori. Napoletano e tifosissimo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Oltre alla fiction Rai che sta spopolando tra web e tv, l’attore ha parlato anche della sua passione per gli azzurri. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

“Il cambio tra Spalletti e Sarri l’ho notato, la squadra è cambiata dal punto di vista psicologico, anche se entrambi praticano un gran calcio. Io personalmente ero innamorato della squadra di Walter Mazzarri, una squadra di cuore e di spirito che mi emozionava”.