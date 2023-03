Sacchi sulla Gazzetta: “Partita per intenditori! Sarri e Spalletti sono due autentici maestri”

Arrigo Sacchi esalta Lazio e Napoli. La sfida tra Sarri e Spalletti convince l’ex tecnico di Milan e Parma che scrive il suo commento sulle colonne della Gazzetta dello Sport:

“Partita per intenditori. Napoli e Lazio hanno fatto vedere cosa dev’essere questo sport: due collettivi di intelligenza che si affrontano a viso aperto e cercano di prevalere sull’avversario. Finalmente nessun tatticismo, pochissime perdite di tempo. La vittoria della Lazio è meritata anche se bisogna sottolineare che il gol di Vecino è arrivato nel momento migliore del Napoli. Ho avuto la conferma che Spalletti e Sarri sono due autentici maestri, e non due tattici. Insegnano calcio, non puntano soltanto sull’errore dell’avversario e sull’invenzione dei singoli. Danno un’identità alle loro squadre, sono convinti che il gioco sia il miglior propellente per vincere e dar fastidio all’avversario“.