Terminato il primo tempo di Napoli-Lazio.

Risultato ancora fermo sullo 0-0.

Nel complesso, il Napoli gioca meglio della Lazio di Sarri che in questi primi 45′ minuti è riuscita a tirare in porta solo due volte.

Buona gara da parte degli azzurri sia in difesa sia in attacco.

La Lazio riesce a difendersi in modo da chiudere il primo tempo senza aver subito goal.

Fino ad ora solo lo spagnolo Patric è stato ammonito dopo aver commesso fallo su Osimhen.

Azione più pericolsa: Al 5′ minuto la Lazio per poco non passa in vantaggio dopo un colpo di testa di Vecino (Pallone salvato quasi sulla linea dal capotano Di Lorenzo) su una punizione battuta da Luis Alberto.

Le due squadre tornano negli spogliatoi e si preparano per dare SPETTACCOLO nel secondo tempo.