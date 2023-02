CorrSera – Napoli, superiorità senza precedenti: solo una squadra in Europa come i partenopei

Nonostante giochi in inferiorità numerica per un’ora, nonostante sia fuori casa e nonostante Spalletti abbia fatto scarso utilizzo del turnover, schierando, di fatto, la formazione che aveva giocato a Francoforte in Champions League, il Napoli si è liberato facilmente anche dell’Empoli. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera:

“Anche con dieci giocatori in campo, il Napoli ha dimostrato una superiorità senza precedenti. Spalletti dirige la sua squadra come un abile direttore d’orchestra: c’è precisione, passione e desiderio di superare ogni limite. E chi entra non fa rimpiangere chi esce, come Elmas, decisivo dietro la punta. Una squadra feroce, quasi imbattibile, con numeri da record: l’ottava vittoria consecutiva in campionato dopo lo scivolone a San Siro contro l’Inter è anche l’undicesima in trasferta nella stagione come solo il Celtic Glasgow e nessuno nei campionati migliori d’Europa. La difesa, che non ha subito gol nelle ultime cinque partite, è inarrestabile”.