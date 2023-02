CorrSport sul turnover: “Spalletti sia più coraggioso! Osimhen e non solo meritano riposo…”

Mai si è vista una squadra italiana difendere con tanto vigore e convinzione il risultato, anche quando era in svantaggio numerico.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha lodato la forza del Napoli in Campionato e si è permesso anche una piccola critica nei confronti di Luciano Spalletti, ‘colpevole’ di aver confermato dieci undicesimi della formazione titolare contro l’Eintracht Francoforte dopo il dispendioso impegno in Champions League.

“Dopo la sconfitta con la Cremonese, Spalletti dovrebbe essere più coraggioso nel turnover…”, si legge sul quotidiano, che ammonisce il tecnico toscano suggerendo di “usare le energie a disposizione in modo più intelligente. Se l’idea di un ‘Napoli due’, cioè una squadra totalmente rinnovata con le riserve, si è rivelata pericolosa, la conferma dell’undici più forte può essere usurante nel lungo periodo.

La fatica dei giocatori come Osimhen richiede alcune pause nonostante la loro comprensibile volontà di giocare sempre. A partire da adesso, l’obiettivo del Napoli non è più quello di mantenere un record, ma piuttosto quello di raggiungere la stabilità. La posta in gioco è cambiata”.