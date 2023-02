Gazzetta: “Scudetto già vinto, Spalletti punta ad un record per motivare i suoi”

Il campionato è diventato un viaggio nel tempo. Correndo a velocità supersonica, il Napoli si è ritrovato di fronte nuovi avversari. L’Inter di Inzaghi, con i suoi 18 punti in meno rispetto al primo posto, non può essere considerata una reale concorrente. Allo stesso modo la Roma di Mourinho e il Milan di Pioli non possono competere per lo scudetto così come la Juve di Allegri, anche senza penalizzazione.

Quale sfida dovrà affrontare il Napoli per mantenere la sua corsa? Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo aver praticamente vinto lo Scudetto, l’unico modo per rimanere motivati è quello di andare alla ricerca di record da battere. Dopo la netta vittoria del Castellani, la Rosea parla di: “Troppo netta superiorità della capolista”.

Per trovare avversari in grado di competere con il Napoli, bisogna guardare ai testi sacri della Serie A, un modo per Spalletti per incoraggiare i suoi giocatori e mantenere viva la loro concentrazione. Dopotutto, è difficile fingere che lo Scudetto non sia virtualmente nelle loro mani. Ad esempio, i 65 punti guadagnati su 72 disponibili collocano il Napoli allo stesso livello della Juve di Ronaldo, che ha poi perso terreno nella stagione 2018-19.

Tra tante grandi performance (otto vittorie consecutive, undici successi in trasferta) spunta quello che potrebbe diventare il vero obiettivo: eguagliare la marca di 102 punti stabilita dalla Juve di Conte nel 2013-2014. Secondo le previsioni attuali, Spalletti raggiungerà una quota di 102,9 punti.