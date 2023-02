Osimhen: “Molta bella la fiducia del mister, ci siamo ricordato della sconfitta dello scorso anno”

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen ha parlato al termine del match contro l’Empoli ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Molto bello che il mister abbia tanta fiducia in noi, siamo contenti della vittoria che non era scontata in un campo così difficile, ci siamo ricordati della sconfitta dell’anno scorso da 0-2 a 3-2. Questa è una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento molto bene, anche Haaland sta facendo grandi cose e bisogna dirlo. Spalletti è un allenatore molto esigente, in allenamento vuole tanto da noi, ci sgrida spesso, e noi cerchiamo di dare sempre il meglio per renderlo contento. Drogba era il mio idolo da piccolo e quando ho aperto i social e ho visto il suo messaggio sono stato davvero orgoglioso e felice