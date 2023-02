10 uomini? Nessun problema

La forza del Napoli sta nel saper gestire le partite a modo suo con tutte le squadre non facendosi influenzare da nessun tipo di imprevisto. Oggi, infatti, per via di un gesto di “stizza” da parte di Mario Rui che ha colpito l’avversario con un calcio volontario, i partenopei sono rimasti in dieci uomini. Inizialmente, si poteva pensare che l’Empoli potesse provare una sorta di rimonta o quantomeno intimorire gli uomini di Spalletti, ma ciò non è stato. Infatti, il Napoli non si è disunito e ha tenuto l’Empoli di Zanetti nella sua area creando anche un’importante occasione da gol nel finale con Gaetano. Ormai bisogna sperare che il Napoli inizi a giocare con un uomo in meno dal primo minuto per sperare di poter fare qualcosa.