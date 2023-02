Spalletti: “Dopo la sconfitta dell’anno scorso certe situazioni sono state ammortizzate bene, ci aspetta una partita molto delicata”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera al ‘Castellani’ contro l’Empoli. Al mister toscano è stato chiesto anche e soprattutto della sconfitta dell’anno scorso e di come ritorna la squadra dopo meno di un anno da quella sconfitta. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto passaggi importanti su queste sconfitte, poi per quanto si è visto successivamente certe situazioni sono state ammortizzate bene. Quella di domani è una partita delicatissima per quella che è la loro geometria tattica, dobbiamo essere bravi a dilatarla. Hanno un modo di giocare che viene da lontano e giocatori bravi come Vicario, Parisi, Baldanzi, giocatori che ritroveremo nelle grandi squadre e che hanno classifiche importanti. Conosciamo anche la qualità di Luperto, perché lo abbiamo avuto a disposizione ed è andato via per il bisogno di giocare con più continuità. Sono segni della difficoltà che ci presenta la partita. Dobbiamo essere bravi a meccanizzare l’importanza di queste sfide e non considerare altro, come quando si hanno gli occhiali da fabbro. Con quegli occhiali si vede solo l’obiettivo che si ha davanti e non di laro, dobbiamo quindi indossarli e vedere solo cosa abbiamo davanti”.