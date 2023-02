Prima pagina – Il Mattino, è sold out la trasferta in Champions League!

Il Napoli di Spalletti sogna in grande. Domani l’anticipo di Serie A col Sassuolo apre alla possibilità di portarsi momentaneamente a +18 sull’Inter. Un’occasione ghiotta, anche se la trasferta emiliana non è per nulla una passeggiata. Poi martedì c’è la trasferta tedesca con l’Eintracht.

La febbre azzurra è altissima. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il settore ospiti del Deutsche Bank Park è sold out per gli ottavi di Champions League. Saranno in 10 mila a Reggio Emilia per sostenere i ragazzi di Spalletti. “Scudetto e Champions, la voglia matta” scrive il quotidiano locale nella cronaca sportiva.