Gazzetta – Napoli-Eintracht, biglietti polverizzati in poche ore

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli e alla sfida di Champions in casa contro Eintracht Francoforte. Ieri sono stati messi in vendita i tagliandi per assistere alla gara e snon terminati nel giro di qualche ora:

“Circa 40.000 biglietti polverizzati in appena sei ore (tra le 14 e le 20 di ieri). Entro oggi termineranno tutti i biglietti disponibili per assistere alla gara tra Napoli ed Eintracht Francoforte allo stadio Maradona. Ci sarà dunque il tutto esaurito per la gara di ritorno degli Ottavi di Champions League. Il Maradona è pronto a spingere gli azzurri verso un traguardo storico”. Si legge sul quotidiano.