La Marca avvisa: “Napoli, non sottovalutare l’Eintracht, possono esaltarsi”

Nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League, il Napoli affronterà l’Eintracht di Francoforte. Ad analizzare la squadra tedesca, ci ha pensato Domenico La Marca.

Ecco le parole dell’esperto: “Non deve indurre in errore la sconfitta sonora subita dall’Eintracht con il Colonia, i tedeschi sono una signora squadra che soprattutto in Europa riesce ad esaltarsi. I teutonici non hanno paura di affrontare avversari di altissimo livello ed anzi da questa punto di vista preferiscono proprio confrontarsi con squadre come il Napoli che amano giocare a viso aperto. L’Eintracht Frankfurt in questo momento può fare affidamento su uno dei migliori centravanti in circolazione quel Kolo Muani che è stato un autentico affare visto che è stato prelevato a parametro zero ed avrebbe fatto comodo a tutti top club italiani ad eccezione ovviamente del Napoli. Non solo anche negli altri reparti ci sono giocatori di valore come Ndicka e Kamada ma non sottovaluterei nemmeno Lindström trequartista danese acquistato solo per 7 milioni e che oggi viene considerato uno dei migliori talenti della Bundesliga”.