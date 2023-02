Il Mattino – Niente turnover per Spalletti contro la Cremonese. I cambi si vedranno da venerdì prossimo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro la Cremonese. Secondo il quotidiano domani è una trappola da evitare per il Napoli che punterà a confermare l’ottimo rendimento avuto in questa stagione contro le medio-piccole. Tutte vittorie e due soli pareggi con Lecce in casa e Fiorentina in trasferta. Spalletti si affiderà alla stessa squadra che ha vinto 3-0 contro lo Spezia, con l’unica possibile novità dell’inserimento di Politano al posto di Lozano nell’attacco trascinato da Osimhen e Kvaratskhelia. Qualche cambio iniziale dovrebbe esserci nel match successivo di venerdì 17 contro il Sassuolo. Sarà la prima delle tre trasferte consecutive in otto giorni. Seguirà poi l’andata degli ottavi di Champions di martedì 21 con l’Eintracht Francoforte e il match di sabato 25 a Empoli.