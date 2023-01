Ssc Napoli – Aperto un nuovo store ufficiale azzurro all’interno del Maradona, ecco dove

Nel giorno del match di Napoli-Juventus il club azzurro fa un annuncio ai suoi tifosi e ufficializza l’apertura di uno store ufficiale azzurro nel Maradona. Il club di De Laurentiis ha annunciato anche il settore in cui sarà situato lo store, ovvero l’Area Tribuna dello stadio e sarà accessibile solo ai tifosi di quel settore. Per tutti coloro che vorranno entrare nello store avranno la possibilità dall’entrata allo stadio fino a 30 minuti dopo la fine del match. Questo il comunicato del club:

“Sorpresa per i tifosi azzurri in occasione di Napoli-Juventus. La Società è lieta di annunciare l’inaugurazione dello Store della SSC Napoli all’interno dell’Area Tribuna dello Stadio Diego Armando Maradona, accessibile solo ai tifosi di quel Settore. L’Official Store proporrà l’intera gamma di prodotti e materiale a marchio SSC Napoli-EA7, e verrà inaugurato oggi 13 Gennaio in concomitanza con il match Napoli-Juventus. Resterà a disposizione dei tifosi dall’ingresso fino a mezzora dopo il termine del match e per tutte le partite in casa. Nuovo Official Store SSC Napoli, lo stadio Maradona si tinge sempre più di azzurro“.