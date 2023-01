Nino D’Angelo: “Napoli-Juve è sempre speciale ma stasera lo è un pò di più”

Nino D’Angelo è intervenuto a Radio Goal per commentare l’attesissimo Napoli-Juve di stasera.

Il cantautore napoletano freme e non vede l’ora che arrivi il fischio d’inizio al Maradona: “Napoli-Juve è sempre una partita speciale, ma stasera è davvero qualcosa in più per noi napoletani. Non vedo l’ora che arrivi l’arbitro a fischiare l’inizio, questo sport ti fa vivere questi momenti con un’adrenalina incredibile, con il cuore nel vento. Questi ragazzi saranno spinti da 60.000 anime sugli spalti, saremo sempre qui a tifare per loro e non saranno mai soli”.