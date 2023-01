Fantacalcio – Serie A, la flop 11 alla sosta – Attaccanti…Da Caputo a Muriel e tante sorprese

Dopo aver esaminato la Flop 11 di difensori e centrocampisti, è il turno degli attaccanti. Il primo nome citato è indiscutibilmente quello di Caputo. Per ora, la stagione dell’attaccante, è stata un vero disastro. Dopo 15 giornate ha messo a referto soltanto una rete, a testimonianza del periodo nero della Sampdoria. Media di 5.87. Quasi ufficiale il suo approdo a Empoli nel mercato di gennaio, dove proverà a rifarsi a suon di gol. Peggio di Caputo ha fatto Belotti, con una media di 5.33 è il giocatore con la fantamedia peggiore tra gli attaccanti con almeno 10 presenze. Andando avanti, c’è spazio per il giovane attaccante della Lazio Cancellieri. Il classe 2002 non ha mai lasciato il segno, neanche quando Immobile è stato fuori per infortunio. Bisogna comunque dire che mister Sarri ha schierato solo 1 volta da titolare il giovane ex Verona. Media di 5.77 per lui. Inevitabilmente c’è spazio anche per Tammy Abraham, autore di tre gol in 15 presenze in campionato. Poco, considerando anche i numeri dello scorso anno. A sorpresa, citiamo Luis Muriel. Spesso infortunato e soltanto 9 presenze in campionato per lui. Anche l’esplosione di Lookman non ha aiutato il suo rientro in campo. Sempre in casa Atalanta, citiamo Duvan Zapata, autore di una sola rete. Il colombiano, è rimasto ai box per un mese. Chissà che la sosta gli sia servita per ricaricare le pile per un gennaio di fuoco. Non può mancare Andrea Pinamonti, neo attaccante del Sassuolo. Per lui 3 gol segnati (con 1 rigore) ma poco decisivo nei momenti clou. Per lui media di 5.87 condita da due ammonizioni. Sicuramente ad aver deluso le aspettative, è stato Origi, attaccante belga del Milan. Arrivato fra l’entusiasmo generale, non è riuscito a mantenere il dualismo con Giroud, anche a causa di piccoli infortuni. L’ennesima posizione in questa classifica è occupata da Manolo Gabbiadini. 1 gol in 13 presenze e, discorso analogo a quello fatto per Caputo, numeri che testimoniano la scarsa annata della Sampdoria. Con la media di 5.75, citiamo Lasagna. Solo un gol, segnato alla prima giornata contro il Napoli, poi il nulla. A sorpresa, come ultimo attaccante, citiamo Jovic. Per lui solo 3 gol in 14 presenze e un rigore sbagliato contro la Juventus al Franchi. Media di 5.92, condizionata anche dall’errore dal dischetto contro i bianconeri.