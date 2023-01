Gazzetta – Spalletti carica tutti: a Capodanno riunisce l’intero staff

Luciano Spalletti ha deciso di riunire tutto e tutti in vista dell’Inter.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli ha compiuto un gesto importantissimo a pochi giorni dal big match di San Siro, in programma tra due giorni alle 20:45: nella giornata di ieri, nonostante fosse un giorno di festa per il gruppo squadra, ha voluto incontrare l’intero staff per augurare un buon 2023 e compattare l’ambiente in vista del ritorno in campo fondamentale contro i neroazzurri. Un gesto davvero esemplare, quello del tecnico azzurro, che potrà servire per indirizzare la concentrazione massima verso una partita davvero importante.