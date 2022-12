Napoli-Villarreal – Le formazioni ufficiali della prestigiosa amichevole del Maradona

Alle 20.30 si sfideranno allo stadio Maradona Napoli e Villarreal, in un test che potrà essere molto utile per mettere minuti nelle gambe. Nella formazione in maglia gialla due ritorni eccellenti nella terra partenopea, dove Pepe Reina e Raul Albiol, oggi nel ‘submarino amarillo’ hanno vissuto anni importanti. Mister Spalletti decide di proporre una formazione con un 11 molto simile a quello titolare, schierando in avanti il nigeriano Osimhen e in suo supporto Kvaratskhelia, Raspadori e Elmas. Per il Villarreal dal primo minuto i due grandi ex e in attacco la coppia d’attacco formata da Collado e Jackson.

Napoli 433 – Meret; Di Lorenzo; Ostigard; Juan Jesus; Mario Rui; Lobotka; Ndombele; Elmas; Raspadori; Kvaratskhelia; Osimhen

Villarreal – Reina; Kiko; Albiol; Pau Torres; Capoue; Mojica; Jackson; Alex; Morlanes; Yeremy Pino; Collado