ADL: “La morte di Mario Sconcerti lascia attoniti, è stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto”

La morte improvvisa annunciata negli ultimi minuti di Mario Sconcerti ha scosso un’altra volta il mondo del calcio italiano e dello sport in generale. Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è voluto stringere attorno alla famiglia del giornalista scomparso all’età di 74 anni con un tweet. Il patron azzurro ricorda che il toscano sia stato uno dei primi giornalista sportivi da lui conosciuto, e che nonostante alcune opinioni diverse il loro confronto era sempre di un livello elevato. Questo il tweet di ADL: “La notizia della morte di Mario Sconcerti lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d’accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano“.