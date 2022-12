L’esterno del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, ha pubblicato una fantastica foto sui social in seguito alla vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina. Il georgiano aveva già conquistato il cuore dei partenopei a suon di giocate, adesso però il calciatore ha conquistato altri tifosi in tutto il mondo. Kvara ha infatti postato una foto pubblicata dal noto giornalista Fabrizio Romano nella quale Maradona cede la Coppa del Mondo al suo successore, Lionel Messi. Di seguito lo scatto in questione: