Intervistato al quotidiano inglese The Guardian il difensore azzuro Kim Min-Jae ha raccontato della sua esperienza al Napoli e del Mondiale che per lui inizierà oggi. Ecco quanto detto:

“Non è difficile riconoscermi per strada a Napoli, il soprannome ‘The Monster’ mi piace davvero, riassume i miei attributi positivi come difensore”. Non vedo l’ora di scontrarmi contro Darwin Núñez nella partita contro l’Uruguay”. Il nostro obiettivo principale è superare la fase a gironi”.