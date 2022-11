Oggi al via i Mondiali in Qatar! Le aperture dei principali quotidiani sportivi nazionali

Si apre il primo Mondiale invernale, un edizione mai vista, con l’edizione odierna dei principali quotidiani sportivi che presentano la Coppa del Mondo in Qatar. “Tutto l’oro del mondo” scrive La Gazzetta dello Sport che spiega come, nonostante l’assenza dell’Italia e le polemiche che accompagnano quest’edizione del torneo, questo mondiale merita di essere goduto: “Stadi tra le Dune e condizionatori. Ma c’è stato di peggio”.

“L’Argentina siamo noi” scrive invece Il Corriere dello Sport, che parla della sfida inaugurale tra Qatar e Ecuador, spiegando come gli occhi degli italiani, in assenza della nostra Nazionale, sarà per l’Argentina di Leo Messi, Dybala, Di Maria e Lautaro Martinez.

“Il castigo degli azzurri” scrive invece la rivista QS, che punta il dito contro l’amichevole organizzata contro l’Austria, proprio nel giorno di apertura del torneo continentale.