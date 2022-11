Gazzetta – Rinnovo di Di Lorenzo: “Pronto contratto da Capitano a vita, premio meritato!”

“Capitano a vita. Un premio meritato!“, apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport su Giovanni di Lorenzo, condottiero del Napoli pronto a giurare emore eterno al club che gli ha permesso di affermarsi in Serie A e in Nazionale. Perché Giovanni è una colonna, non solo per gli azzurri di Spalletti ma anche per quelli di Mancini. La Rosea annuncia che il suo rinnovo fino al 2028 è vicino, scrivendo:

“Il suo stile di leader silenzioso piace molto ai compagni, che lo seguono con rispetto e convinzione. Perché Giovanni non sarà mai uno che alza la voce, ma proprio per questo la sua credibilità nei confronti del gruppo e anche degli arbitri è molto alta. Il Napoli vuol premiare il suo capitano con un contratto che sarà siglato a inizio del nuovo anno proprio per avere una scadenza che arrivi sino al 2028, quando Di Lorenzo avrà 35 anni…”.