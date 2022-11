Mancini: “Raspadori è un giocatore con grandi qualità, può giocare anche come numero 9”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole degli azzurri contro l’Austria. Nel corso della conferenza il ct azzurro ha parlato di Giacomo Raspadori, gioiello del Napoli e della Nazionale. Queste le sue parole: “Raspa è un calciatore con grandi qualità, è giovane e anche lui non gioca da molto tempo, sta migliorando sempre di più. Sa giocare e può fare qualsiasi ruolo, è un centravanti un poco atipico ma può farlo. Può muoversi in più zone del campo e può giocare al fianco di una punta o come detto da prima punta”.