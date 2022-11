TMW – Il Napoli pensa a Frattesi per gennaio, potrebbe essere lui il prossimo colpo azzurro

Davide Frattesi negli ultimi 2 anni ha dimostrato di essere un gran centrocampista, con doti di inserimento e gran fiuto del gol. La mezz’ala di proprietà del Sassuolo è oggetto di desiderio per molte sqadre italiane, a cui sembra essersi aggiunto anche il Napoli. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb gli azzurri hanno messi gli occhi sul calciatore per il mercato di gennaio. Il Ds Giuntoli sta osservando da molto vicino il classe 99 per un affare nel corso dell’estate, ma per anticipare la concorrenza potrebbe provarci fin da subito per rinforzare il reparto di centrocampo. La richiesta della squadra emiliana per l’ex Roma si aggira sui 25 milioni di euro.