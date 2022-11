Cannella: “Se una squadra come il Psg ti chiede Osimhen, lui parte per più di 100 milioni”

Il direttore sportivo Peppe Cannella ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del Napoli, del grande mercato fatto e di Victor Osimhen. Queste le sue parole: “I complimenti vanno fatti sia a Giuntoli che a De Laurentiis. Giuntoli perché ha creduto nelle proprie idee e le ha portate avanti, a De Laurentiis per aver dato fiducia e carta bianca ad Ds e ai suoi collaboratori. Il campionato sta dando i meriti al progetto del Napoli, che è stato bravo a togliersi di dosso le critiche estive. Manca un esterno basso a destra che dia possibilità di rifiatare a Di Lorenzo, ma non credo si interverrà nel mercato di gennaio da parte di Giuntoli. Conosco Cristiano e per lui il mercato è sempre aperto, monitora in continuazione le occasioni che ci sono in giro per l’Europa. Al momento è difficile valutare davvero il prezzo di Osimhen, anche in base alla mia esperienza. Il prezzo si fa in base alla richiesta. Se te lo chiede una squadra come il Psg o simile viene venduto per più di 100 milioni di euro”.