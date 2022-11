Giuntoli su Kvara: “Ha grandi capacità tecniche e ogni volta fa qualcosa di importante”

Anche il Ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato nel corso del docufilm per Kvara girato da Gt e Crocobet. Il direttore sportivo azzurro si è soffermato sulla sua importanza per questa squadra e sulle sue grandi qualità tecniche. Queste le sue parole: “Dopo la partenza di Insigne serviva un esterno sinistro per completare la squadra. Kvara ha ottime capacità tecniche, non gioca il calcio classico ma gioca quello di strada, fa ogni volta qualcosa di importante. Ha portato innovazioni mentali, tecniche e fisiche alla squadra. Da quando è arrivato a Napoli credo sia diventato più fiducioso, ma allo stesso tempo è ancora umile, nonostante siano passati diversi mesi. Con i compagni in campo è aperto, è un giocatore onesto, pensa che la sua umiltà sia un esempio per molti bambini e giocatori giovani”.