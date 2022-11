Kvaratskhelia: “I tifosi mi incoraggiano molto, questa città vive di calcio e l’ho notato subito”

In mattinata è uscito il docufilm sull’esterno georgiano Kvicha Kvaratskhelia, girato da Gt e Crocobet, con quest’ultimo che è regional partner del Napoli per la Georgia. Nel corso del docufilm Kvaratskhelia ha parlato dei tifosi azzurri, che vivono per il calcio e per il Napoli. Ecco le sue parole in merito: “I tifosi mi incoraggiano molto. Quando le persone mi vedono vogliono foto, autografi e mi dicono parole affettuose. Ricevere così tanto amore è una grande responsabilità. Sento di dover restituire tutto questo ai tifosi dello stadio. Faccio di tutto per rendere felici queste persone. Cammino raramente in città, non ci vado quasi mai. Perché non solo di me, queste persone sono innamorate dei calciatori in generale. La prima cosa che ho notato quando sono arrivato in città è stata che Napoli vive di calcio, non importa quanti anni hai, che sia una donna o un uomo di 70 anni, di calcio tutti sanno tutto”.