Repubblica – Spalletti pensa a Raspadori con Osimhen e potrebbe provarli insieme in ritiro

Giacomo Raspadori è arrivato in estate a Napoli per giocare nel ruolo di trequartista alle spalle di Osimhen. Il modulo con il trequartista però non è stato utilizzato da mister Spalletti, e per questo l’ex Sassuolo ha agito da prima punta o esterno. Però la pausa è lunga e ci sarà tempo per provare nuovi schemi di gioco. Nella sua edizione odierna Repubblica parla di un possibile modulo con Raspadori alle spalle di Osimhen, che il mister dovrebbe provare nel corso del ritiro degli azzurro. Lui rappresenta un importante alternativa a livello tattico e un valore aggiunto nella corsa scudetto della seconda parte di stagione.