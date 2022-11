Spalletti in conferenza: “Complimenti a tutti, abbiamo fatto una prima parte di campionato da marziani! Sosta? Ci serve, vi spiego…”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese:

“Ringrazio tutti per la disponibilità che hanno dato, i giocatori hanno dato tutto prima per gli altri che per sé stessi. Abbiamo fatto una prima parte di campionato da marziani! Un grazie va anche ai miei collaboratori. Ora ci sarà un po’ di riposo che farà bene, c’era bisogno di interrompere. Molti dicono che la sosta potrebbe penalizzarci, credo sia l’opposto. Ho sostituito Olivera per scelta tecnica, preferivo avere più qualità su quella fascia.

La partita, anche sul 3-0, non è mai finita. Abbiamo abbassato la guardia mentre loro hanno mantenuto ritmi altissimi. In un calcio così frenetico non bisogna mai staccare la spina. L’Udinese poi è una squadra fortissima e non era facile batterli”.

Come immagina la seconda parte di campionato?

“C’è sempre qualcosa da imparare, andremo in ritiro e ci inventeremo qualcosa per migliorare ancora. Anche oggi chi è entrato ha fatto benissimo, ho visto un grande spirito di squadra. Tutti correvano per proteggere i compagni. Non sono state ancora ufficializzate le date della ripresa degli allenamenti”.

Le pesa essere la squadra favorita per lo Scudetto?

“Non me ne frega niente, ci sono ancora 69 punti a disposizione: sono una marea di punti… Noi dobbiamo essere lucidi e continuare così”

Ha mai avuto una squadra così unita?

“Il mio modo di lavorare è sempre uguale. Sono fortunato perché ho dei collaboratori che potrebbero fare gli allenatori al posto mio, ho una società che ci mette tutto a disposizione e ho dei calciatori che hanno tantissima qualità. So però che possiamo migliorare ancora, vedo il gruppo tutti i giorni e sono sicuro che cresceremo ancora”.

Ha timore della sosta mondiale?

“No, la sosta ci farà molto comodo. Non sappiamo cosa succederà ma sono sicuro che non sarà un problema questa sosta”.

Cosa avrebbe detto ai ragazzi all’80esimo?

“Gli avrei detto di non rovinare una partita che stavano giocando benissimo. Gli avrei consigliato di giocare la palla il più possibile.

Cosa dirà ai giocatori che andranno ai Mondali?

“Nulla perché sono già andati via (ride ndr). Devono godersi questa competizione. Mi avrebbe fatto molto piacere vede anche Mario Rui convocato, l’avrebbe meritato”.