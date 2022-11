Spalletti a Dazn: “I 15 minuti finale fanno capire che il nostro percorso non è scontato: Kim? Se mezzo errore fa notizia…”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Napoli-Udinese.

“Partita più difficile? Sono tutte sofferte, anche i 15 finali aiutano a sottolineare quando non sia scontato quanto hanno fatto i ragazzi. Io li ringrazio per tutte le vittorie e le gioie di questa prima parte di campionato stratosferica. Siamo un grande gruppo, dai giocatori ai magazzinieri”.

“Stavamo giocando come un top club europeo? Quando c’è uno stadio che partecipa così, che ti fa sentire ancora più forte, magari è più facile trovare quel numero in più. Per 3/4 di gara abbiamo fatto benissimo, poi ci siamo rilassati e questo fa capire che non è mai finita. Loro hanno inserito calciatori freschi e ti possono mettere in difficoltà se non mantieni alti i ritmi. Se una partita come oggi di Kim fa notizia, figuriamoci che marziano è stato fino a qua. È un mezzo inciampo, sbaglia anche lui. Le ha giocate tutte”.

“Questa è la squadra che ha plasmato di più? Sì, per mentalità e disponibilità sono dei ragazzi eccezionali. Per la loro età diventa facile stimolarli. I cambi sono entrati molto bene, tutti se fossero entrati avrebbero fatto un’ottima partita. Sicuramente il mio lavoro è facilitato se accettano di essere il titolare dei 30 e non dei 60 senza quell’atteggiamento di chi non ha giocato e ha il musino di non essere stato scelto. È una crescita da fare e noi la stiamo facendo bene”.

“Meret? Ha fatto una grandissima parata sullo 0-0 e ha letto delle ottime palle in profondità”. Il tifoso che ha mostrato il cartello ‘ci credo’? Lui sa che Zielinski è un ottimo calciatore e che può far gol… (ride, ndr)”

“Contendenti per lo scudetto? Ce ne sono 6 e sono tutte vicine. Bastano due partite, due minuti, due cose per crearti problemi. La sintesi della partita ci basterà per il futuro. Non era mai capitata ma dobbiamo evitare il rischio con un atteggiamento più convinto”.