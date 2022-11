Gazzetta – Tre ballottaggi per Spalletti in vista dell’Empoli: le ultime di formazione

Luciano Spalletti non ha ancora scelto l’undici iniziale per il match di oggi pomeriggio contro l’Empoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli non ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione: in difesa è il solito duello tra Ostigard e Juan Jesus a creare grattacapi al tecnico azzurro, in mediana è sfida tra i muscoli di Ndombele e Anguissa, mentre in attacco Raspadori si gioca una maglia da titolare con Elmas, che ha ben figurato nel match complicato di Bergamo. I tre dubbi di formazioni si uniscono ad alcuni inserimenti ufficiosi dal 1′: parliamo di Mario Rui e Politano, che prenderanno rispettivamente il posto di Olivera e Lozano fin dal fischio d’inizio del Maradona.