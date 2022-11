CorrSport celebra il Napoli: egemonia netta e storica in Serie A!

Il Corriere dello Sport esalta gli azzurri, reduci in campionato da una netta striscia positiva di ben 11 vittorie, contando quella di ieri sera, e 2 pareggi in 13 partite. Ecco cosa scrive il giornale:

«Sfila sotto i nostri occhi un Fenomeno con la maiuscola. Inedito nella storia recente, perché neanche la Juve dei tempi migliori, abituata a fare il vuoto attorno a sé, ha mai messo in gioco tanta risolutezza insieme a tanta qualità. Certo, tredici partite non fanno la storia, nove scudetti consecutivi invece sì. Ciononostante non si ricorda un’egemonia così netta e così complessa, perché piantata allo stesso modo sui risultati e sulla bellezza: il modo in cui il Napoli vince sopravanza il valore stesso della vittoria. Perché il suo dominio estetico è inattaccabile. Anche al cospetto di una fortissima Atalanta, brava a giocare sullo stretto, capace di smarcarsi più volte pericolosamente davanti a Meret, e anche un tantino sfortunata».