ULTIM’ORA – Infortunio per Kvara, salterà la sfida con l’Atalanta: le ultime

Il Napoli sul proprio sito ufficiale ha da poco pubblicato il consueto report odierno sulla squadra di mister Spalletti. Per gli azzurri esercitazione tattica e chiusura con partita a campo ridotto. Nel coeso dell’allenamento si è fermato Kvaratskhelia, che non potrà prendere parte alla trasferta di Bergamo a causa di una lombalgia acuta. Il report della Ssc Napoli:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra“.