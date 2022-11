Impallomeni: “Se il Napoli vince a Bergamo sarà dittatura”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato della sfida Atalanta-Napoli, prossimo impegno di campionato degli azzurri.

“Ho sentito Spalletti molto sereno. Se vince la partita, a gennaio si instaurerà una dittatura del Napoli. È una squadra che sa giocare in mille modi, ha giocatori duttili, è tosta. Anche se le altre faranno mercato, sarà durissima. Se vince a Bergamo, chiudiamo tutto. È una squadra che non si pone limiti ed è preoccupante per gli altri”.