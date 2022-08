Napoli-Juve Stabia, prima del match presentati ai tifosi i nuovi acquisti

A 10 minuti dal fischio d’inizio il Napoli ha deciso di presentare i nuovi acquisti ai tifosi accorsi allo stadio Maradona per assistere al match. Ogni acquisto è entrato in campo in base alla posizione che ricopre in campo. I giocatori sono stati presentati dallo speaker azzurro, ‘Decibel’ Bellini e sono stati accolti da fuochi d’artificio e scroscianti applausi. Il primo ad entrare in campo è stato Salvatore Sirigu, seguito poi dai tre nuovi acquisti del reparto di difesa, Kim Min Jae, che oggi sarà in panchina, Leo Ostigard e Mathias Olivera, gli ultimi due titolari oggi. Successivamente presentato col numero 91 Ndombele e poi il nuovo beniamino dei tifosi partenopei, Khvicha Kvaratskhelia. Gli ultimi due ad entrare in campo sono stati Giacomo Raspadori e il ‘Cholito’ Simeone, entrambi titolari oggi.