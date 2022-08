Ceccarini: “Il Napoli proverà a prendere Navas fino all’ultimo giorno di mercato”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Il noto giornalista ha parlato di Keylor Navas, ecco le sue parole in merito al portiere del Psg: “Il Napoli proverà in tutti i modi a portare Navas in maglia azzurra. I partenopei proveranno a prendere il portiere fino all’ultimo giorno di mercato e farà di tutto per portare a termine il colpo. Per Fabian Ruiz il Psg aspetta una cessione a centrocampo”.