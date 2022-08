Napoli-Juve Stabia segui il live con MondoNapoli

42′ – La Juve Stabia vicinissima all’eurogol. Luca Pandolfi con un lob da centrocampo per poco non sorprende Sirigu, che riesce in tempo a ritrovare la posizione e mettere il pallone in corner.

40′ – Adam Ounas con un bel tiro da fuori va molto vicino al gol. La palla supera di poco lo specchio della porta

39′ – Prima azione pericolosa degli stabiesi. Dopo un cross nel centro è Panodlfi a colpire di testa, ma viene fermato da Ostigard.

28′ – Ci prova Matteo Politano dopo un grande lancio di Ndombele. L’esterno azzurro non riesce a tirare verso lo specchio

24′ – Cooling break per le due squadre viste le alte temperature odierne.

17′ – Ndombele ci prova dalla distanza dopo un’altra bella azione personale. Il francese tira da lontano e per poco non trova il suo primo gol col club azzurro. L’ex Totthenam ha dimostrato fino ad ora tutto il suo bagaglio tecnico

15′ – Primo quarto d’ora di dominio azzurro. Al 15′ con una grande azione personale in area di rigore Raspadori sfiora il gol col mancino

0′ – Inizia il match, è il Napoli ad avviare il match. Gli azzurri attaccheranno verso la Curva A mentre la Juve Stabia dalla parte opposta

18:00 – Entrano in campo le due squadre, che sono pronte per l’inizio del match. Un particolare di questa partita è che la fascia di capitano va ad Elmas, che tra i giocatori in campo è tra i ‘veterani’ per anni nel club azzurro

17:50 – Il Napoli presenta prima del match i nuovi acquisti fatti durante il calciomercato estivo. Vengono presentati per primi il portiere Salvatore Sirigu insieme ai tre nuovi difensori Kim Min Jae, Ostigard e Olivera. Dopo aver completato il reparto difensori ecco con il numero 91 Tanguy Ndonmbele, dopo il francese il nuovo beniamino del club azzurro, Khvicha Kvaratskhelia. Si passa poi al reparto offensivo con Giacomo Raspadori con il numero 81 e infine il ‘Cholito’ Giovanni Simeone