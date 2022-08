Il Napoli è vicinissimo a Ndombele. ADL è al lavoro con il Tottenham per assicurarsi le prestazioni del centrocampista francese: accordo vicino per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Accordo tra Napoli e Tottenham, accordo in vista con il giocatore. Manca l’ultimo ok di ADL che è atteso nelle prossime 24/48 ore.

Fonte: GDM