TMW – Raspadori-Napoli, previsto un nuovo vertice tra i club: le ultime

Giacomo Raspadori vuole il Napoli, ma le cose potrebbero essere più complicate del previsto. Infatti Napoli e Sassuolo non riescono a trovare il giusto accordo per poter permettere il trasferimento del calciatore. Potrebbero però esserci delle novità, secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.it questa settimana ci sarà un nuovo incontro tra le società. Mercoledì è atteso il vertice tra le parti in cui si porterà avanti la trattativa e si lavorerà per accontentare i desideri del calciatore e dei club.