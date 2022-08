L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione Kepa Arrizabalaga.

Stando a quanto riportato dal quotidiano pare che, in giornata, dovrebbe esserci un incontro a Roma con l’agente del portiere, per provare a definire il trasferimento del primo difensore in maglia azzurra.

La trattativa si concluderebbe con un prestito. Da valutare gli sviluppi a riguardo.