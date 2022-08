Matteo Politano è stato l’ospite d’onore di Radio Kiss Kiss. La prima domanda posta al calciatore è stata sulla sua permanenza in azzurro: “Se rimarrò qui? Chiaro che sì! Non ho mai nascosto la voglia di giocare al Napoli, mi sono offerto per rimanere. Agosto è sempre un mese confusionario e imprevedibile. Una cosa è certa, dare il massimo con la maglia azzurra è il mio scopo. Al momento la Nazionale riguarda più il futuro. Un tridente italiano composto da Zerbin, Raspadori e me sarebbe molto intrigante. Dobbiamo tener conto dei grandi campioni e professionisti già presenti nel gruppo. Le assenze di Insigne, Mertens o Koulibaly si sentiranno. Il nostro fine principale è toccare la Champions nuovamente, è ovvio che se troveremo la possibilità, lotteremo per lo scudetto. A Napoli uno scudetto vale dieci volte del Nord. I nostri tifosi sono speciali, fanno sacrifici immensi per osservarci in allenamento o in partita. Lo faremo per loro, lo meritano tantissimo. Lo stimolo arriverà dalla Champions, è una competizione elitaria e trainante emotivamente. La terza fascia potrà penalizzarci sul sorteggio. Mi ha sorpreso molto Kvara. Quel ragazzo ha una marcia in più, si vede, averlo in squadra è un orgoglio”. Complementi, aspettative e brama di far sempre meglio. Così conclude la sua intervista Politano.