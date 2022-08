Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha dato uno scoop su Dries Mertens. Il belga, separatosi dal Napoli da un mese ormai, è ancora tra gli svincolati. A 35 anni suonati cerca l’ultima grande opportunità della sua vita. L’avventura all’ombra del Vesuvio sembra superata, non ci sono margini per un eventuale ritorno. Per questo l’ex azzurro, si guarda intorno, al momento non trova grandi società disposte ad accoglierlo. Oltre alla Lazio , si era parlato di Inter e Juve. L‘Inter, però ha appena mandato via Sanchez, poiché si ritiene al completo nel pacchetto offensivo. La Juve, dal canto suo, sta indagando su profili più giovani e che si possano considerare punte naturali. Questo è quello riportato da Pedullà, altri due club sfumano e “Ciro” rimane in balia delle onde.