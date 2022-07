Contestazione proprietà, sui social impazza il tag #iostoconADL

“3 pacchetti (di sigarette) 10 euro. Pezzente non parli più? Paga i debiti e sparisci”. Ennesimo striscione polemico contro ADL apparso in mattinata e firmato dal gruppo organizzato Vecchi Lions. Ennesimo segnale che i sentimenti verso l’attuale proprietà sta diventando sempre più aspra.

Va ribadito, come sempre, che solo una parte marginale della tifoseria si oppone alle ultime scelte societarie, come si evince dal tam-tam social che ha fatto seguito alla pubblicazione delle foto dello striscione, con una grossa fetta della tifoseria che ha fatto balzare tra i trend il tag #iostoconADL, condannando gli insulti al patron del Napoli e al ‘quasi’ neo-acquisto Kim, preso in giro con l’immagine delle sigarette che portano lo stesso nome.

Contestazioni analoghe si erano viste dopo gli arrivi di Lavezzi ed Hamsik, proseguite nell’estate di Sarri e per Mertens o per lo stesso Koulibaly… Sappiamo tutti benissimo le cose dopo come sono andate.