Il Mattino – Ounas al passo d’addio! Molti club su di lui

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Adam Ounas è un nome vicino all’addio in casa Napoli. Su di lui si concentrano gli interessi di diversi club, tra cui due stranieri, per l’esattezza francesi, e due italiani. In Ligue 1 l’attaccante azzurro è osservato speciale del Nizza e dell’Olympique Marsiglia. In terra italiana, invece, su Ounas ci sono almeno due club della massima serie, che sono il Torino e il Bologna. La sua cessione potrebbe accelerare il discorso per l’entrata di un esterno d’attacco.