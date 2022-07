CdS – Settimana prossima l’atteso incontro tra De Laurentiis e Koulibaly

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul situazione di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano Koulibaly e tutti gli altri reduci delle Nazionali che ieri non sono arrivati in Trentino con il gruppo sono attesi a Dimaro tra lunedì e martedì. Ed una volta arrivato in Trentino ci sarà il tanto atteso incontro con il presidente De Laurentiis. DeLa ha offerto un rinnovo faraonico da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, garantendogli lo stesso stipendio dell’ ultimo contratto in scadenza nel 2023, e Kalidou ha declinato. Sullo sfondo, però, ci sono il Chelsea e il Barça, e ciò significa che il rischio di una cessione esiste; resiste. A patto che l’ off erta sia quella giusta: altrimenti, andrà in scena l’ ultima stagione azzurra a scadenza. Ecco perché il confronto tra l’uomo Aurelio e l’uomo Kalidou sarà fondamentale, imprescindibile: lo attendono i tifosi, i compagni di squadra e più di tutti un signore di nome Luciano. Spalletti. L’allenatore spera che alla fine il suo leader rimanga in azzurro.