Il Mattino: anche Calzona lascia lo staff di Spalletti, sarà il ct della Slovacchia

Oggi Il Mattino scrive dell’addio dal Napoli del collaboratore tecnico Francesco Calzona, che diventerà il prossimo ct della Slovacchia:

“Un grande salto. Sulla panchina della Slovacchia. Il colpo grosso è firmato da Francesco Calzona, l’ex vice di Maurizio Sarri ed Eusebio Di Francesco e nell’ ultima stagione nello staff di Luciano Spalletti. È stato un nome suggerito da Marek Hamsik, a cui la federazione si è rivolta dopo la decisione di Marekiaro di lasciare la nazionale. E allora Hamsik non ha avuto dubbi: «Prendiamo lui, insegna calcio come pochi, è l’uomo giusto per la rinascita del nostro movimento, ha creato Mertens falso nove, è stato fondamentale nel Napoli che ha sfiorato lo scudetto e si applica in allenamento come pochi ho visto fare in Italia». Ieri Calzona ha salutato la squadra e ha risolto il contratto che lo legava al club azzurro per un altro anno. Una trattativa iniziata quindici giorni fa e si è conclusa pochi giorni fa: diventare il ct della Slovacchia”.