L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla questione in merito al rinnovo di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’accordo tra le parti non si sia ancora trovato. Nel frattempo, a farsi avanti per il difensore senegalese sono state Juventus, Barcellona e PSG. Il presidente De Laurentiis preferirebbe cedere il giocatore all’estero, nel caso in cui non dovesse proseguire in maglia azzurra.

La valutazione è di 35/40 mln di euro.