Repubblica – Frenata la trattativa Deulofeu, Spalletti chiede un altro profilo

L’edizione odierna del la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione Gerand Deulofeu.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che ci sia stata una frenata da parte del club azzurro in merito alla trattativa. Il presidenteDe Laurentiis è a conoscenza dei dubbi di Spalletti riguardo le capacità tattiche dell’attaccante spagnolo e, per questo motivo, ha decido di mettere in stand-by l’affare.

Il tecnico toscano vorrebbe un trequartista di ruolo, capace di mandare in porta Osimhen e dare una mano in fase di copertura. Da valutare, dunque, se l’accordo verrà concluso.